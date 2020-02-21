۲۸ هزار نفر در ۴۵ دقیقه ابتدایی در آذربایجان شرقی رای داده اند

به گزارش خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: تاکنون که یک ساعت از شروع اخذ رأی گذشته، مردم رأی قابل توجهی را به صندوق‌ها انداخته‌اند.

وی ادامه داد: در ۴۵ دقیقه اول انتخابات، ۲۸ هزار نفر در استان رأی خود را به صندوق انداخته‌اند که حضور مردم به مرور زمان در حال افزایش است.

دبیر ستاد انتخاباتی استان با اشاره به ارتباطات مخابراتی بسیار مناسب ستاد با شعب اخذ رأی گفت: تاکنون توانسته‌ایم به صورت آنلاین با ۹۴ درصد شعب ارتباط انلاین داشته باشیم.

وی ادامه داد: امسال ثبت اثر انگشت برای رأی دهندگان ضرورتی نیست.