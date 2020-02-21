۱۵ هزار نفر کار برگزاری انتخابات در استان یزد را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه حسینی، صبح امروز در ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: ۱۵ هزار نفر در ۱۰ شهرستان و ۱۱ بخش مستقل، مسئولیت برگزاری انتخابات را در بخش‌های مختلف اجرایی، نظارت، امنیتی و … بر عهده دارند.

وی بیان کرد: ۷۷۲ شعبه اخذ رأی در سراسر استان و در تمامی محلات در مساجد، مدارس، حسینیه‌ها مستقر شده و کار رأی گیری از مردم را از ساعت هشت صبح آغاز کرده‌اند.

شاه حسینی عنوان کرد: اگر فردی نتواند به شعب ثابت مراجعه کند، ۱۷۲ شعبه سیار برای مراجعه به این افراد پیش بینی شده که در صورت تماس با ستاد انتخابات به منازل، بیمارستانها و … مراجعه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شعب اخذ رأی با بنرهایی با آرم ستاد انتخابات مشخص شده است، افزود: این شعب تا ساعت ۱۸ آرا مردم را جمع آوری می‌کنند.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد ادامه داد: زمان رأی گیری به طور قطع تمدید می‌شود اما مردم مراجعه خود را به ساعات آخر موکول نکنند تا با ازدحام جمعیت مواجه نباشیم.

وی تاکید کرد: مردم یزد توجه داشته باشند که داشتن شناسنامه ضروری است، به همراه داشتن کارت ملی ضروری نیست اما داشتن شماره ملی ضروری است.

شاه حسینی در مورد رأی اولی‌ها نیز بیان کرد: در استان یزد حدود ۴۰ هزار رأی اولی داریم و متولدین دوم اسفند ۱۳۸۰ به قبل می‌توانند رأی دهند که امیدواریم شاهد حضور با نشاط رأی اولی‌ها پای صندوق‌های رأی باشیم.