به گزارش خبرنگار مهر، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور صبح امروز (جمعه) در جمع خبرنگاران پس از انجام فرآیند رأی‌گیری در وزارت کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت کشور همه مقدمات لازم را برای انتخابات پرشور مهیا کرده است و تمام شعب ما در سراسر کشور فعال هستند وتا این لحظه که در خدمت شما هستم جز معدودی از شعب همه شعب آنلاین هستند.

وی عنوان کرد: هم ما به عنوان مجری و هم ناظرین در شورای نگهبان این مسیر را رصد و دنبال می‌کنیم و تا این لحظه گزارش مشکل داری برای ما نیامده و امیدواریم تا پایان روز هم همین طور باشد و شاهد حضور پرشور مردم باشیم و برای سی و هشتمین بار به صندوق‌های رأی رجوع شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با اینکه دستگاه‌های احراز هویت تا این لحظه با مشکلی مواجه شده‌اند یا نه؟ تاکید کرد: تا این ساعت جز یکی دو حوزه که در حال حل و فصل آن هستیم همه آنلاین هستند.

وی تصریح کرد: از بیش از ۵۴ هزار و ۶۰۰ شعبه ما بیش از ۴۰ هزار صندوق ثابت و مابقی سیار هستند. سیارها هم فعال هستند. پیش‌بینی هواشناسی این بود که بخشی از استان‌ها شاهد برف و باران هستیم. هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

رئیس ستاد کشور در رابطه با چاپ تعرفه‌ها گفت: بعید است این دوره مشکل کمبود تعرفه داشته باشیم و برای ۱۰ تا ۱۵ درصد از کل واجدین شرایط تعرفه چاپ و در اختیار شعب قرار داده شده است.

وی در رابطه با اینکه آیا گزارشی در مورد جابجایی افراد رأی دهنده در شعبه‌ها برای رأی دادن دارید؟ گفت: خیر، خیلی زود است.

عرف تصریح کرد: توصیه ما این است که مردم از این ۱۰ ساعت استفاده کرده و نه خودشان و نه عوامل را به زحمت بیاندازند اما هر شعبه‌ای که اعلام کند رأی دهنده دارد نهایتاً وزیر کشور تا ساعت ۱۲ تمدید می‌کند.

رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با گزارش تخلفات صورت گرفته تا این لحظه بیان کرد: در مرحله تبلیغات، تخلفاتی ثبت شده است و هیئت بازرسی وزارت کشور در حال مستندسازی و ستاد پیشگیری قوه قضائیه نیز در حال بررسی است.

وی در پایان در رابطه با زمان شمارش آرا افزود: شمارش آرا پس از اتمام فرآیند اخذ رأی پس از اخذ مجوز و بستن درب شعب آغاز می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور در مورد ثبت اثر انگشت نیز گفت: با هماهنگی وزارت بهداشت و شورای نگهبان اعلام کردیم که به استمپ نیاز داریم اما برای اثر انگشت، مردم آزاد هستند و مردم می‌توانند از اثر انگشت استفاده کنند و هم می‌توانند استفاده نکنند.