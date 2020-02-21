به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی صبح روز جمعه و در ساعات اولیه رأی گیری با حضور در مسجد امام خمینی غیاث آباد و شعبه ۲۴۱ رأی خود را به صندوق انداخت.

آیت الله عابدینی در هنگام انداختن رأی خود به صندوق در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالات فعالان رسانه در خصوص اهمیت انتخابات پاسخ گفت.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خصوص اهمیت این دوره از انتخابات اظهار داشت: بیان اهمیت این رویداد بر همگان روشن است و همین که در ساعات اولیه صبح شاهد حضور فعال و خوب مردم در کنار صندوق‌های رأی هستیم نشان می‌دهد مردم بصیر و انقلابی ما اهمیت آن را درک کرده‌اند و ما نیز باید برای این هوشیاری و بیداری و حضور آگاهانه مردم خدا را شاکر باشیم.

امام جمعه قزوین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که ملاک انتخاب شما چیست و به چه کسانی رأی می‌دهید اظهار داشت: ملاک انتخاب نماینده مجلس بر اساس منویات رهبری و آرمان‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌شود و ما امروز در مجلس به کسانی نیازمندیم که اولاً مؤمن باشند و وقتی مؤمن شدند حتماً متقی می‌شوند و شجاع خواهند بود و امانتدار هم می‌شوند.

وی اضافه کرد: اگر نماینده مؤمن باشد دیگر طمعی به مال دنیا برای خود و اطرافیانش نخواهد داشت و اگر شجاع باشد در مقابل قلدری اجانب با صلابت و شجاعت ایستادگی می‌کند و مانند مدرس می‌شود.

عابدینی تصریح کرد: اگر نماینده شجاع باشد در مقابل زیاده خواهان می‌ایستد و مانند کاشانی و مدرس صدای مردم می‌شود و از حق و منافع مردم دفاع می‌کند.



وی بیان کرد: باید همه حواسمان به معیارها باشد و با فضایی که به دنبال شهادت سردار سلیمانی در کشور ایجاد شد شاهد مشارکت گسترده مردم باشیم و بتوانیم با اعتماد به افراد توانمند مجلسی کارآمد تشکیل دهیم.

امام جمعه قزوین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر که پرسید مجلس چه زمانی در رأس امور قرار می‌گیرد گفت: مجلسی زمانی در رأس امور قرار می‌گیرد که نمایندگانش با معیار و ملاک انتخاب شوند و شایستگی و لیاقت لازم را داشته باشند.

وی اظهار داشت: مجلسی در رأس امور قرار می‌گیرد که نمایندگانش شجاع باشد و برای جهاد در راه خدا تلاش کند و اعتلای کلمه حق و تقویت مقاومت اسلامی و تحقق بخشیدن به آرمان‌های الهی و قرآن را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.