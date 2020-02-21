فرآیند رای گیری در همه شعب لرستان آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز جمعه در حاشیه حضور در شعبه اخذ رأی مسقر در مدرسه «سماء» شهر خرم آباد با اشاره به اینکه مردم با حضور در پای صندوق رأی نمایش بزرگی از همبستگی و قدرت و وحدت را نشان می‌دهند، اظهار داشت: از مردم می خواهم پای صندوق بیایند و رأی بدهند.

وی با بیان اینکه مردم سعی کنند اول وقت بیایند و رأی خود را به صندوق بیاندازند، تصریح کرد: هرچند ممکن است زمان رأی گیری را تمدید کنیم اما مردم هرچه سریع‌تر و در فرصت قانونی بیایند رأی بدهند بهتر است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دیگر نیاز نیست مردم برای رأی دادن روی استامپ انگشت بزنند، افزود: در همه جای استان انتخابات شروع شده است.

خادمی خاطرنشان کرد: جز در شعبه‌هایی که در مناطق دور دست هستند، همه شعب شروع به کار کرده اند و کار به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم بتوانیم نتایج انتخابات را نیز در فرصت قانونی اعلام کنیم.