تخلفات انتخاباتی در حوزه همدان و فامنین جزئی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری صبح جمعه با حضور در شعبه ۳۵ اخذ رأی همدان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طبق وظیفه دینی خود در ساعات ابتدایی رأی گیری در شعبه اخذ رأی حضور پیدا کردیم، اظهار کرد: تعداد کاندیدای حوزه انتخابیه همدان و فامنین ۵۵ نفر و تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن در حوزه انتخابیه همدان و فامنین ۵۸۹ هزار نفر هستند.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر رأی اولی در این حوزه انتخابیه رأی خواهند داد، افزود: به طور کلی ۳۵۲ شعبه اخذ رأی و ۲ کرسی نمایندگی مجلس متعلق به حوزه انتخابیه همدان و فامنین است.

فرماندار شهرستان همدان با تاکید بر اینکه اقلیت‌های مذهبی در استان همدان ساکن نبوده و در تهران رأی خواهند داد، تصریح کرد: تخلفات انتخاباتی در حوزه همدان و فامنین حدود ۱۴ مورد جزئی بوده که با تذکر حل شده است.

وی گفت: ۷ هزار و ۴۰ نفر عوامل اجرایی، نظارتی، محافظان صندوق و پشتیبانی امر برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه را بر عهده دارند.