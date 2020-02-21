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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰

«جشن ملی»؛

ابتکار: مردم با رأی دادن می‌توانند سرنوشت خود را تعیین کنند

ابتکار: مردم با رأی دادن می‌توانند سرنوشت خود را تعیین کنند

معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: مردم با رأی دادن می‌توانند سرنوشت خود را تعیین و برای آینده تصمیم بگیرند که این موضوع برای کشور ما بسیار مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور صبح امروز بعد از انداختن رأی خود در صندوق رأی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز انتخابات روز تعیین سرنوشت است و مردم می‌توانند برای آینده و سرنوشت خود تا حدی که قانون اجازه داده است، با وجود برخی دلخوری‌ها تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: مردم با رأی دادن می‌توانند سرنوشت خود را تعیین و برای آینده تصمیم بگیرند که این موضوع برای کشور ما بسیار مهم است. کشور ما از سلایق و دیدگاه‌های فرهنگی و سیاسی مختلفی برخوردار است و خیلی مهم است که این تنوع در انتخابات حضور داشته باشد.

معاون رئیس جمهور گفت: کسانی که به نوعی به شرایط انتقاد داشته و اعتراض دارند، اگر در انتخابات حضور پیدا نکنند و اگر سلایق خود را اعلام نکنند، یقیناً این موضوع به نفع طرف مقابل و حتی به نفع دشمنان ایران تمام می‌شود. دشمنان ایران نیز به دنبال این هستند که مشارکت مردم کاهش پیدا کرده و مردم نسبت به شرایط بی‌تفاوت باشند.

معاون رئیس جمهور افزود: امیدواریم مردم همانطور که در هر دوره‌ای با حساسیت و دقت نظر حضور پیدا کرده، مشارکت خود را کاهش نداده و مسئولیت پذیری خود را با توجه به آلام و ناراحتی‌های خود اعلام کرده اند و همچنین با مشارکت خود نشان دادند که امنیت و آرامش ایران اهمیت دارد در این مورد نیز همین گونه عمل کنند. امیدواریم مردم تهران نیز همانطور که در انتخابات دیگر نیز نشان داده اند، سلایق شأن مختلف است و اثربخشی خود را با حضور در انتخابات نشان دهند.

ابتکار عنوان کرد: مردم برای آینده خود، و همچنین صلح و امنیت و یکپارچگی و با انعکاس تنوع دیدگاه‌ها پای صندوق رأی بیایند و نمایندگان را به مجلس بفرستند که بتواند نمود عینی این تنوع فکری و سلایق باشد.

کد مطلب 4858280

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