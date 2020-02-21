به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور صبح امروز بعد از انداختن رأی خود در صندوق رأی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز انتخابات روز تعیین سرنوشت است و مردم می‌توانند برای آینده و سرنوشت خود تا حدی که قانون اجازه داده است، با وجود برخی دلخوری‌ها تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: مردم با رأی دادن می‌توانند سرنوشت خود را تعیین و برای آینده تصمیم بگیرند که این موضوع برای کشور ما بسیار مهم است. کشور ما از سلایق و دیدگاه‌های فرهنگی و سیاسی مختلفی برخوردار است و خیلی مهم است که این تنوع در انتخابات حضور داشته باشد.

معاون رئیس جمهور گفت: کسانی که به نوعی به شرایط انتقاد داشته و اعتراض دارند، اگر در انتخابات حضور پیدا نکنند و اگر سلایق خود را اعلام نکنند، یقیناً این موضوع به نفع طرف مقابل و حتی به نفع دشمنان ایران تمام می‌شود. دشمنان ایران نیز به دنبال این هستند که مشارکت مردم کاهش پیدا کرده و مردم نسبت به شرایط بی‌تفاوت باشند.

معاون رئیس جمهور افزود: امیدواریم مردم همانطور که در هر دوره‌ای با حساسیت و دقت نظر حضور پیدا کرده، مشارکت خود را کاهش نداده و مسئولیت پذیری خود را با توجه به آلام و ناراحتی‌های خود اعلام کرده اند و همچنین با مشارکت خود نشان دادند که امنیت و آرامش ایران اهمیت دارد در این مورد نیز همین گونه عمل کنند. امیدواریم مردم تهران نیز همانطور که در انتخابات دیگر نیز نشان داده اند، سلایق شأن مختلف است و اثربخشی خود را با حضور در انتخابات نشان دهند.

ابتکار عنوان کرد: مردم برای آینده خود، و همچنین صلح و امنیت و یکپارچگی و با انعکاس تنوع دیدگاه‌ها پای صندوق رأی بیایند و نمایندگان را به مجلس بفرستند که بتواند نمود عینی این تنوع فکری و سلایق باشد.