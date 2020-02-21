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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۰۲

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:

۳ هزار نیروی پلیس خراسان جنوبی امنیت انتخابات را عهده دار هستند

۳ هزار نیروی پلیس خراسان جنوبی امنیت انتخابات را عهده دار هستند

بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: سه هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی در استان تامین امنیت انتخابات را برعهده دارند.

سردار مجید شجاع در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدامات امنیتی انتخابات به خوبی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه طی امروز دوم اسفند ماه سایر اقدامات پلیسی و انتظامی در سطح استان تشدید شده است، اظهار کرد: نیروهای پلیسی و انتظامی در راستای ایجاد فضایی امن برای برگزاری انتخابات از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

بنا به گفته فرمانده انتظامی خراسان جنوبی، سه هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی در استان تأمین امنیت انتخابات را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه این نیروها برای تأمین امنیت انتخابات، آموزش‌های لازم را فرا گرفته اند، افزود: امید است بتوانیم با انتخابی آگاهانه، برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیافزاییم.

کد مطلب 4858285

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