۳ هزار نیروی پلیس خراسان جنوبی امنیت انتخابات را عهده دار هستند

سردار مجید شجاع در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: با همکاری سایر دستگاه‌ها اقدامات امنیتی انتخابات به خوبی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه طی امروز دوم اسفند ماه سایر اقدامات پلیسی و انتظامی در سطح استان تشدید شده است، اظهار کرد: نیروهای پلیسی و انتظامی در راستای ایجاد فضایی امن برای برگزاری انتخابات از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

بنا به گفته فرمانده انتظامی خراسان جنوبی، سه هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی در استان تأمین امنیت انتخابات را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه این نیروها برای تأمین امنیت انتخابات، آموزش‌های لازم را فرا گرفته اند، افزود: امید است بتوانیم با انتخابی آگاهانه، برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیافزاییم.