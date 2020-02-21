رقابت ٢۴ نفر برای هر کرسی مجلس در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان

سید احمد احمدی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس پیش بینی‌ها و آمادگی‌ها شرایط ویژهای در نظر گرفته شده بود و این تمهیداتی که در نظر گرفته شده باعث شده تا مشکلی برای اخذ رأی در حوزه‌های انتخابیه وجودنداشته است.

وی در خصوص افراد واجد شرایط رأی دهی نیز بیان کرد: افرادی متولد دوم اسفند ١٣٨٠ به قبل می‌توانند در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت کنند.

احمدی زاده متذکر شد: در تمامی شعبات اخذ رأی شاهد هستیم که صفوف متعددی برای حضور در انتخابات تشکیل شده و مردم باحضور در صف نسبت به اخذ رأی اقدام می‌کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس به مردم توصیه کرد: مردم با توجه به شرایطی که ایران در عرصه‌های بین المللی دارند باید حضور پرشوری در انتخابات داشته باشند تا نقشه‌های دشمنان برای مأیوس کردن مردم از بین ببرد البته دشمن به دنبال تحریم انتخابات بوداما مردم بهترین پشتیبان برای نظام و از بین برنده نقشه‌های دشمنان اند.

معاون استاندار فارس در خصوص انتخابات نیز متذکر شد: ٩٢۴ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند و ١٠ نفر نیزبا تغییر حوزه انتخابیه به استان فارس منتقل شده‌اند.

وی اضافه کرد: ٣۶۶ نفر در این دوره از انتخابات تأیید صلاحیت شده‌اند و در مجموع ٢٩١ نفر مجموع نمایندگان استان فارس اند.

احمدی زاده افزود: در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان نیز ٩۶ نامزد برای ۴ کرسی مجلس با یکدیگر رقابت می‌کنند.

معاون استاندار فارس با اشاره به اینکه استان فارس بعد از تهران بیشترین شعبات اخذ رأی را داشته است تاکید کرد: بیش از ٣ هزار و٢٢٧ حوزه اخذ رأی نسبت به اخذ رأی از مردم در سراسر استان اقدام می‌کنند.