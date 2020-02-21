به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح جمعه در ستاد انتخابات استان گلستان اظهار کرد: فعالیت هزار و ۳۸۹ صندوق رأی در گلستان از دقایق اولیه آغاز شده است و ۲۷ هزار عوامل اجرایی، انتظاماتی، بازرسی و نظارت و … فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه در خصوص صندوق‌های سیار هم که ممکن بود در تردد با مشکل مواجه باشیم انتقال دیشب انجام شد، افزود: همه صندوق‌های رأی در حال اخذ آرا هستند.

استاندار گلستان ادامه داد: با تمام فرمانداران ۱۴ شهرستان در ارتباط هستیم و خوشبختانه هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در گفتگو با فرمانداران اعلام شد در همه حوزه‌های انتخابیه شاهد حضور پرشور مردم در صف‌های اخذ رأی هستیم.

حق شناس تصریح کرد: عصر احتمالاً طولانی‌تر شدن صف‌ها وجود دارد و به هم استانی‌ها توصیه می‌کنیم صبح که هوا هم بهاری است و وارد چهل و دومین بهار آزادی شدیم در ساعات اولیه رای خود را در صندوق‌ها بیاندازند.

وی اظهار امیدواری کرد: شاهد حضور حداکثری مردم گلستان و ثبت رکورد تاریخی در این دوره انتخابات در استان باشیم.

استاندار گلستان با یادآوری اینکه هیچ مشکلی در هزار و ۱۰۰ حوزه ثابت و ۲۸۹ حوزه سیار و صندوق‌های اخذ رأی در استان وجود ندارد و همه نیروها در آماده باش هستند، گفت: در استان یک میلیون و ۳۳۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن بوده که بیش از ۷۱ هزار نفر از آنها رای اولی هستند.

وی با اشاره به اینکه این انتخابات یک تصیم چهار ساله نیست، متذکر شد: انتخابات مجلس در سرنوشت ما تأثیرگذار است و نماینده ای که با رای مردم انتخاب می‌شود نماینده یک حوزه انتخابیه نیست بلکه نماینده کل ملت بوده و در سرنوشت همه ملت اثرگذار هستند.

حق شناس با تاکید بر اینکه یک رأی هم می‌تواند سرنوشت مردم را تغییر دهد، خاطرنشان کرد: یک رای در سرنوشت یک ملت اثرگذار است و همه باید هوشمندانه و با بصیرت انتخاب کنیم.

وی با دعوت به مشارکت حداکثری مردم گلستان و خلق حماسه پرشور، گفت: حضور حداکثری در انتخابات در سرنوشت آینده استان اثرگذار است و مردم باید به دنبال بهترین‌ها باشند که انتخابات اثرگذاری بیشتر داشته باشد.