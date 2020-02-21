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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۰

استاندار خراسان رضوی:

امیدواریم خراسان رضوی در مشارکت سیاسی هم الگو شود

امیدواریم خراسان رضوی در مشارکت سیاسی هم الگو شود

مشهد - استاندار خراسان رضوی گفت: امیدواریم خراسان رضوی همانگونه که در حوزه امنیتی و اقتصادی الگو است، در مشارکت سیاسی نیز الگو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی در ستاد انتخابات خراسان رضوی صبح امروز پس از انداختن رأی خود به صندوق در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ان شاء الله مردم برای انتخاب نمایندگان در ساعات اولیه در شعب اخذ رأی حاضر خواهند شد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه از مردم خواهش می‌کنم که انتخاب خوب نماینده را مهم بدانند، افزود: امیدواریم خراسان رضوی همان گونه که در حوزه امنیتی و اقتصادی الگو است، در مشارکت سیاسی نیز الگو باشد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان اختیارات ویژه ای دارند، تصریح کرد: مردم با رأی خود از نمایندگان خود می‌خواهند تا برای آنان اقدامات خوب و سازنده‌ای را انجام دهند و کشور را از چالش‌های سیاسی دور کنند.

رزم حسینی در پایان با تاکید بر اینکه قدرت ملی یک کشور را انتخابات مشخص می‌کند، گفت: باید در گام دوم انقلاب قوی باشیم، امیدواریم با انتخاب نمایندگان اصلح، سطح استان در حوزه‌های مختلف ارتقا باید. این دوره، دوره درخشانی برای استان خواهد بود، چراکه نقش نمایندگان برای مثلث توسعه اقتصادی تأثیرگذار است.

کد مطلب 4858292

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