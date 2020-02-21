الزام اثر انگشت در شعب اخذ رأی ایلام لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح جمعه در گفتگو با رسانه‌های استان اظهار کرد: با توجه به توافق ستاد انتخابات کشور و شورای نگهبان به منظور پیشگیری از شیوع کرونا اخذ اثر انگشت با استامپ در انتخابات دوم اسفند الزامی نیست.

وی افزود: در این راستا تدابیر و تمهیدات لازم در نظر گرفته شده و اخذ اثر انگشت با استامپ حذف شده است.

نوذری یادآور شد: بنابراین با توجه به این تصمیم مردم می‌توانند بدون هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی از شیوع کرونا ویروس با حضور در شعب اخذ رای در این حماسه بزرگ مشارکت کنند.

وی تاکید کرد: رای‌دهندگان باید هنگام مراجعه به شعب اخذ رای همراه خود شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی را در اختیار داشته باشند.