فرمانده سپاه ثارالله کرمان رای خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه صبح امروز با حضور در حسینیه ثارالله شهر کرمان رأی خود را به صندوق انداخت.

ابوحمزه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم استان کرمان در همه صحنه‌ها حضور معنادار، قوی، گسترده و وسیعی دارند و در ارتباط با انتخابات هم که تصمیم گیری برای چهار سال آینده کشور می‌باشد این حضور قوی است.

وی افزود: هر چه از ساعات اولیه اخذ رأی می‌گذرد شاهد حضور گسترده مردم در شعب اخذ رأی هستیم.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: هر رأی تیری در چشم آمریکا و صهیونیست‌ها و عوامل داخلی آنان است ضمن اینکه همه واجدان شرایط باید با حضور گسترده خود این تیر را به موقع شلیک کرده و طرف مقابل را مورد هدف قرار دهند.

ابوحمزه با اشاره به توطئه‌های آمریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی یادآور شد: در این دوره شاهد حضور حداکثری مردم خواهیم بود و با توجه به شرایطی که در این دوره با آن مواجه هستیم احساس تکلیف و وظیفه‌ای که مردم دارند قطعاً این حضور به مراتب بیشتر، قوی‌تر و منسجم‌تر خواهد بود.