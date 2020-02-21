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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷

با حضور در حسینیه ثارالله کرمان؛

فرمانده سپاه ثارالله کرمان رای خود را به صندوق انداخت

فرمانده سپاه ثارالله کرمان رای خود را به صندوق انداخت

کرمان - فرمانده سپاه ثارالله کرمان با حضور در حسینیه ثارالله کرمان رای خود را به صندوق انداخت.

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به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه صبح امروز با حضور در حسینیه ثارالله شهر کرمان رأی خود را به صندوق انداخت.

ابوحمزه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم استان کرمان در همه صحنه‌ها حضور معنادار، قوی، گسترده و وسیعی دارند و در ارتباط با انتخابات هم که تصمیم گیری برای چهار سال آینده کشور می‌باشد این حضور قوی است.

وی افزود: هر چه از ساعات اولیه اخذ رأی می‌گذرد شاهد حضور گسترده مردم در شعب اخذ رأی هستیم.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: هر رأی تیری در چشم آمریکا و صهیونیست‌ها و عوامل داخلی آنان است ضمن اینکه همه واجدان شرایط باید با حضور گسترده خود این تیر را به موقع شلیک کرده و طرف مقابل را مورد هدف قرار دهند.

ابوحمزه با اشاره به توطئه‌های آمریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی یادآور شد: در این دوره شاهد حضور حداکثری مردم خواهیم بود و با توجه به شرایطی که در این دوره با آن مواجه هستیم احساس تکلیف و وظیفه‌ای که مردم دارند قطعاً این حضور به مراتب بیشتر، قوی‌تر و منسجم‌تر خواهد بود.

کد مطلب 4858314

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      انشاالله خداوند متعال به همه مرضاء اسلام علی الخصوص سردار ابوحمزه شفای عاجل عنایت فرماید. یامن اسمه دواء وذکره شفاء

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