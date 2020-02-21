هیچ گونه مورد مثبتی از ویروس کرونا در اسدآباد گزارش نشده است

بهنام رضا مخصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن رد و تکذیب هرگونه مصاحبه قبلی با رسانهها در خصوص این موضوع تاکید کرد: تا کنون در شهرستان اسدآباد هیچ گونه مورد مثبت ویروس کرونا گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه مردم شهرستان اسدآباد ضمن حضور پرشور و حداکثری بدون هیچ نگرانی همچون گذشته در شعب اخذ رأی حاضر شده و به حق و تکلیف خود عمل میکنند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد اضافه کرد: دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در تمام حوزههای بهداشت و درمان تمهیدات لازم را پیش بینی کرده و هرگونه خبر در خصوص حوزه سلامت تنها از طریق وزارت بهداشت و این دانشکده معتبر و موثق است.
نظر شما