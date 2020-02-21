شش هزار رأی اولی در حوزه انتخابیه دهلران حضور دارند

مجید عسگری در گفتگو با مهر اظهار کرد: ۲۰۷ شعبه اخذ رأی برای جمع‌آوری آرا در این حوزه انتخابیه مستقر شدند که از این تعداد ۱۴۳ شعبه ثابت و ۶۴ شعبه سیار است.

وی بیان داشت: چهار هزار نفر از عوامل اجرایی و نظارتی وظیفه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره بر عهده دارند.

فرماندار دهلران گفت: حوزه انتخابیه دهلران شامل ۱۲ حوزه اصلی و فرعی بوده که از این تعداد یک حوزه اصلی و ۱۱ حوزه فرعی است.

وی عنوان کرد: ۷۱ شعبه اخذ رأی برای شهرستان تعیین شده که از این تعداد ۴۱ شعبه ثابت و ۳۰ شعبه سیار است.

فرماندار و رئیس مرکز حوزه انتخابیه دهلران گفت: همه ساز و کارهای لازم برای حضور و مشارکت حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی اندیشیده شده است.