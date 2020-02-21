عوامل تخریب نامزدهای انتخاباتی اراک در فضای مجازی شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان آنقی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: با کلید خوردن جریان انتخابات در استان مرکزی برخی افراد به اسم کانال‌های معتبر، کانال‌های غیر واقعی ایجاد کردند و با استفاده از نام کانال معتبر اقدام به انتشار اخبار غیرموثق و غیرواقعی کردند که هدف آنها تخریب برخی افراد بود.

وی بیان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته در این راستا یک گروه شناسایی شده و در این خصوص پرونده‌ای نیز تشکیل شده و مراحل برخورد قضائی با این افراد در دست پیگیری است.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: انتظار است مردم در خصوص اخبار انتخاباتی به مطالب منتشر شده در فضای مجازی اکتفا نکنند و موارد لازم را از مبادی مربوطه پیگیری کنند.

آنقی عنوان کرد: تخلفاتی نیز از قبل از شروع انتخابات و در زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی استان مرکزی در فضای مجازی مشاهده شده که همه موارد مستندسازی و به مقام‌های قضائی ارسال شده است.

وی در خصوص برخی سو استفاده کنندگان در فضای مجازی برای فروش ماسک‌های بهداشتی با قیمت‌های نامتعارف نیز گفت: با پایش های انجام شده در فضای مجازی، برخی سایت‌ها و کانال‌ها اقدام به عرضه ماسک با قیمتی نامتعارف به شهروندان کرده‌اند که با هماهنگی انجام شده با مقام قضائی برخورد با این افراد سودجو در دستور کار پلیس قرار دارد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده تبلیغات و فعالیت‌های غیرمجاز در خصوص فروش ماسک و ضدعفونی‌کننده‌ها، مراتب را از طریق سایت پلیس فتا بخش تماس‌های مردمی گزارش دهند.

آنقی عنوان کرد: تلفن ۱۱۰ نیز در تمام ساعات شبانه‌روز آماده دریافت هرگونه گزارش و اطلاعات افراد در خصوص فعالیت‌های سودجویانه برخی افراد در این خصوص است.