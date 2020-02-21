به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی پس از حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران درباره میزان مشارکت مردم گفت: اکنون ساعات اولیه رأی‌گیری است و ساعات بعد شاهد حضور بیشتر مردم خواهیم بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مردم در این انتخابات هم مانند سایر انتخابات‌ها حضور پیدا می‌کنند چراکه یک عهد و پیمانی با امام راحل دارند و انتخابات را یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌دانند.

حضرتی تاکید کرد: آنچه امتیاز انقلاب نسبت به قبل است، همین حضور مردم پای صندوق رأی و انتخاب مستقیم آنها است.

وی گفت: علی رغم اینکه بنده، حزبمان، مجموعه اصلاح طلب‌ها و حتی اصولگرایان از روند بررسی صلاحیت‌ها گله‌مندیم اما به دلیل شرایط ویژه کشور و تلاش دشمنان برای جلوگیری از برگزاری انتخابات باشکوه، همگی آماده‌ایم تا در انتخابات شرکت کنیم.