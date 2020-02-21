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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۲۵

حضرتی در جمع خبرنگاران:

اصلاح‌طلبان گلایه دارند اما در انتخابات شرکت می‌کنند

اصلاح‌طلبان گلایه دارند اما در انتخابات شرکت می‌کنند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنده، حزبمان، مجموعه اصلاح طلب‌ها و حتی اصولگرایان از روند بررسی صلاحیت‌ها گله‌مندیم اما در انتخابات شرکت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی پس از حضور در حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران درباره میزان مشارکت مردم گفت: اکنون ساعات اولیه رأی‌گیری است و ساعات بعد شاهد حضور بیشتر مردم خواهیم بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مردم در این انتخابات هم مانند سایر انتخابات‌ها حضور پیدا می‌کنند چراکه یک عهد و پیمانی با امام راحل دارند و انتخابات را یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌دانند.

حضرتی تاکید کرد: آنچه امتیاز انقلاب نسبت به قبل است، همین حضور مردم پای صندوق رأی و انتخاب مستقیم آنها است.

وی گفت: علی رغم اینکه بنده، حزبمان، مجموعه اصلاح طلب‌ها و حتی اصولگرایان از روند بررسی صلاحیت‌ها گله‌مندیم اما به دلیل شرایط ویژه کشور و تلاش دشمنان برای جلوگیری از برگزاری انتخابات باشکوه، همگی آماده‌ایم تا در انتخابات شرکت کنیم.

کد مطلب 4858345
زهرا علیدادی

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