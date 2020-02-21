ترکیب کابینه عراق شنبه معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق روز گذشته از پارلمان خواست با برگزاری نشستی فوق العاده در روز دوشنبه به کابینه محمد توفیق علاوی رای اعتماد بدهد.

وی اعلام کرد که نشست پارلمان باید تنها مختص موضوع رای گیری درباره تک تک نامزدهای معرفی شده از سوی مامور تشکیل کابینه باشد.

«برهان المعموری» عضو ائتلاف سائرون در پارلمان عراق که بخشی از ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری است هم روز پنجشنبه زمان ارائه ترکیب کابینه برای رای گیری درباره آن را گامی در مسیر درست توصیف کرد.

المعمور گفت: محمد توفیق علاوی قول داده که ترکیب کابینه‌ای مستقل و دارای شایستگی را معرفی کند. امیدواریم همه اعضای پارلمان در جلسه روز دوشنبه برای رای گیری درباره دولت موقت جدید حضور داشته باشند.

«ندی شاکر» عضو دیگر پارلمان عراق هم خبر داد: علاوی به گروه‌های سیاسی اطلاع داده که ترکیب کابینه را تا ۷۲ ساعت دیگر و قبل از جلسه پارلمان معرفی می‌کند و احتمالاً شنبه شب اعلام می‌شود.

طبق قانون اساسی عراق، نخست وزیر جدید عراق باید تا دوم ماه مارس (۱۲ اسفند) دولت خود را تشکیل دهد اما اختلاف احزاب و گروه‌ها بر سر نامزدهای به اصطلاح مستقل تاکنون مانع این کار شده است.