بهروز ندائی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعبات رأی گیری حوزه انتخابیه اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طبق آماری که از سامانه در نظر گرفته شده ارائه گردیده در ساعات اولیه صبح شاهد استقبال کم نظیر و مناسب اهالی استان اردبیل در پای صندوق‌های رأی بودیم.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل یادآور شد: ۹۷۴ هزار نفر در اردبیل واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد ۴۸ هزار و ۹۰۰ نفر رأی اولی خواهند بود.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های برگزاری انتخابات در تمامی شعب اردبیل مهیا بوده تا بتوان انتخاباتی منظم و سالم و باشکوه را در جای جای استان شاهد باشیم.

ندائی تصریح کرد: با وجود بارش سنگین برف تمامی راه‌های مواصلاتی استان باز بوده و تمامی صندوق‌ها در روستاهای دور افتاده نیز مستقر شدند؛ همچنین صندوق‌های سیار در محل‌های تعیین شده پیش بینی شده و صندوق‌های سیار حتی به روستاهایی که کمتر از پنج خانوار برخوردارند، ارسال خواهد شد.