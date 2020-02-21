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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۹

رئیس ستاد انتخابات اردبیل مطرح کرد:

مشارکت پرشور اردبیلی‌ها در انتخابات مجلس

مشارکت پرشور اردبیلی‌ها در انتخابات مجلس

اردبیل - رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: طبق آخرین آمار از ساعات اولیه صبح شاهد حضور پرشور مردم استان اردبیل در پای صندوق‌های رأی هستیم.

بهروز ندائی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعبات رأی گیری حوزه انتخابیه اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طبق آماری که از سامانه در نظر گرفته شده ارائه گردیده در ساعات اولیه صبح شاهد استقبال کم نظیر و مناسب اهالی استان اردبیل در پای صندوق‌های رأی بودیم.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل یادآور شد: ۹۷۴ هزار نفر در اردبیل واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد ۴۸ هزار و ۹۰۰ نفر رأی اولی خواهند بود.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های برگزاری انتخابات در تمامی شعب اردبیل مهیا بوده تا بتوان انتخاباتی منظم و سالم و باشکوه را در جای جای استان شاهد باشیم.

ندائی تصریح کرد: با وجود بارش سنگین برف تمامی راه‌های مواصلاتی استان باز بوده و تمامی صندوق‌ها در روستاهای دور افتاده نیز مستقر شدند؛ همچنین صندوق‌های سیار در محل‌های تعیین شده پیش بینی شده و صندوق‌های سیار حتی به روستاهایی که کمتر از پنج خانوار برخوردارند، ارسال خواهد شد.

کد مطلب 4858356

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