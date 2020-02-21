بهروز ندائی پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعبات رأی گیری حوزه انتخابیه اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طبق آماری که از سامانه در نظر گرفته شده ارائه گردیده در ساعات اولیه صبح شاهد استقبال کم نظیر و مناسب اهالی استان اردبیل در پای صندوقهای رأی بودیم.
رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل یادآور شد: ۹۷۴ هزار نفر در اردبیل واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد ۴۸ هزار و ۹۰۰ نفر رأی اولی خواهند بود.
وی ادامه داد: زیرساختهای برگزاری انتخابات در تمامی شعب اردبیل مهیا بوده تا بتوان انتخاباتی منظم و سالم و باشکوه را در جای جای استان شاهد باشیم.
ندائی تصریح کرد: با وجود بارش سنگین برف تمامی راههای مواصلاتی استان باز بوده و تمامی صندوقها در روستاهای دور افتاده نیز مستقر شدند؛ همچنین صندوقهای سیار در محلهای تعیین شده پیش بینی شده و صندوقهای سیار حتی به روستاهایی که کمتر از پنج خانوار برخوردارند، ارسال خواهد شد.
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