مشکل خاصی در هیچ کدام از ۳۰۵۳ شعبه آذربایجان شرقی نداریم

به گزارش خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی استان، علیار راستگو در جمع خبرنگاران گفت: ۶۲ هزار نفر در استان ما را در اجرای این انتخابات همراه می‌کنند.

وی ادامه داد: دستگاه احراز هویت در تمامی شعبات مستقر بوده و افراد مراجعه کننده احراز هویت شده و از طرفی با هماهنگی ستاد کشور و شورای نگهبان، گرفتن اثر انگشت از طریق استامپ اختیاری است.

راستگو افزود: از عوامل نظارتی می‌خواهیم حتماً با عوامل اجرایی در این راستا هماهنگ کنند.

رئیس ستاد انتخاباتی استان با بیان اینکه مشکل خاصی در سطح استان نداریم، گفت: در هیچ کدام از سه هزار و ۵۳ شعبه استان مورد خاصی نداریم.

وی ادامه داد: از مردم می‌خواهیم اصل شناسنامه و کد ملی خود را به همراه داشته باشند و رأی خود را به آخر وقت موکول نکنند.

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