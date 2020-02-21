انتخابات در جمهوری اسلامی وجهی از مردم سالاری دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح جمعه در آغاز رأی گیری انتخابات مجلس در بیت امام جمعه اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات وجهی از مردم سالاری دینی است که بارها امام راحل و مقام معظم رهبری و بزرگان کشور آن را مهم برشمرده اند و در قانون اساسی نیز بر آن صحه گذاشته شده و این انتخابات بوده که امنیت و وحدت ملی برای ما ایجاد کرده و موجب ثبات و عزت و اقتدار و نظام اسلامی شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: امیدواریم امروز با حضور پرشور مردم در انتخابات، برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب رقم بخورد و این هم موجب استمرار اقتدار نظام و تثبیت جمهوری اسلامی و تشکیل یک مجلس قوی و در شأن ملت ایران و جمهوری اسلامی را رقم بزند.

آقازاده خاطر نشان کرد: ضمن قدردانی از مردم، به عنوان یک خدمت گزار، از مردم می‌خواهیم که امروز بار دیگر صلابت و اقتدار نظام اسلامی را با حضور گسترده خود در انتخابات، به جهان و دشمنان نظام نشان دهند.