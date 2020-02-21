به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه و فرماندار شهرستان اسدآباد پیش از ظهر جمعه با حضور در یکی از شعب رأی گیری حوزه انتخابیه اسدآباد رأی خود را به صندوق انداختند

حجت الاسلام موسی حسینی مجد پس از انداختن رأی خود در صندوق گفت: شرکت در انتخابات ادامه راه شهدا است و مردم برای واکسینه کردن انقلاب اسلامی و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در انتخابات شرکت می‌کنند.

وی همچنین یادآور شد: مردم سعی کنند در ساعات اولیه پای صندوق‌های رأی بروند تا دین خود را به شهدا و امام (ره) ادا کنند.

فرماندار شهرستان اسدآباد نیز در جمع خبرنگاران گفت: پس از گذشت ۸۳ روز از آغاز فعالیت ستاد انتخابات روز موعود فرا رسید تا مردم در آرامش کامل کاندیدای اصلح را انتخاب کنند.

مجید درویشی گفت: انتظار می‌رود مردم با حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی به ویژه در ساعات ابتدایی شروع فرآیند رأی گیری ما را در هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات کمک کنند

وی افزود: این انتخابات تجدید پیمانی با انقلاب اسلامی است و مردم اسدآباد در این راه همچون گذشته پیش قدم خواهند بود.