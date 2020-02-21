استاندار چهارمحال و بختیاری از ستاد انتخابات استان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی پیش از ظهر امروز جمعه در بازدید از ستاد انتخابات استان واقع در استانداری چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به سی و هفتمین دوره برگزاری انتخابات در کشور بعد از پیروزی انقلاب، اظهار داشت: مردم ایران همیشه پای صندوق‌های رأی بودند و امروز تاکنون طبق آمارها، مشارکت نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر بوده است.

وی افزود: این مشارکت علی رغم فشارها و مشکلات جامعه و تحریم‌ها است.

استاندار چهارمحال بختیاری تصریح کرد: مردم ایران خوشبختانه نسبت به این مهم حساسیت نشان می‌دهند و وقتی دشمنان و مخالفان نظام موضع می‌گیرند همه با هم و در کنار هم در مقابل دشمنان صف می‌کشند.

وی بیان کرد: این صفحه‌ها هم امروز عرق ملی را نشان می‌دهد.