استاندار چهارمحال و بختیاری از ستاد انتخابات استان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی پیش از ظهر امروز جمعه در بازدید از ستاد انتخابات استان واقع در استانداری چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به سی و هفتمین دوره برگزاری انتخابات در کشور بعد از پیروزی انقلاب، اظهار داشت: مردم ایران همیشه پای صندوقهای رأی بودند و امروز تاکنون طبق آمارها، مشارکت نسبت به دورههای گذشته بیشتر بوده است.
وی افزود: این مشارکت علی رغم فشارها و مشکلات جامعه و تحریمها است.
استاندار چهارمحال بختیاری تصریح کرد: مردم ایران خوشبختانه نسبت به این مهم حساسیت نشان میدهند و وقتی دشمنان و مخالفان نظام موضع میگیرند همه با هم و در کنار هم در مقابل دشمنان صف میکشند.
وی بیان کرد: این صفحهها هم امروز عرق ملی را نشان میدهد.
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