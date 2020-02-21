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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۲

دقایقی پیش؛

استاندار چهارمحال و بختیاری از ستاد انتخابات استان بازدید کرد

استاندار چهارمحال و بختیاری از ستاد انتخابات استان بازدید کرد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری دقایقی پیش از ستاد انتخابات در این استان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی پیش از ظهر امروز جمعه در بازدید از ستاد انتخابات استان واقع در استانداری چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به سی و هفتمین دوره برگزاری انتخابات در کشور بعد از پیروزی انقلاب، اظهار داشت: مردم ایران همیشه پای صندوق‌های رأی بودند و امروز تاکنون طبق آمارها، مشارکت نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر بوده است.

وی افزود: این مشارکت علی رغم فشارها و مشکلات جامعه و تحریم‌ها است.

استاندار چهارمحال بختیاری تصریح کرد: مردم ایران خوشبختانه نسبت به این مهم حساسیت نشان می‌دهند و وقتی دشمنان و مخالفان نظام موضع می‌گیرند همه با هم و در کنار هم در مقابل دشمنان صف می‌کشند.

وی بیان کرد: این صفحه‌ها هم امروز عرق ملی را نشان می‌دهد.

کد مطلب 4858371

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