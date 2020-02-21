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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۰۲

مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات گیلان:

ملزومات لازم رأی گیری برای مناطق صعب العبور گیلان تأمین شده است

ملزومات لازم رأی گیری برای مناطق صعب العبور گیلان تأمین شده است

رشت- مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات گیلان با اشاره به وجود مناطق صعب العبور در هفت شهرستان استان، گفت: ملزومات لازم رأی گیری برای مناطق صعب العبور گیلان تأمین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیمیا تنهایی صبح جمعه در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات گیلان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های برگزاری انتخابات تأمین نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات است، اظهار کرد: از ماه‌های گذشته زمینه‌های تأمین ملزومات لازم در این بخش از سوی کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات استان گیلان پیش بینی شده است.

وی در ادامه به وجود مناطق صعب العبور و تأمین ملزومات انتخابات برای اخذ رأی اشاره کرد و گفت: از دو هزار و ۵۵۹ شعبه اخذ رأی در گیلان ۳۴۵ شعبه اخذ رأی به صورت سیار و برای مناطق صعب العبور استفاده شده است.

مسئول کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات گیلان با اشاره به اینکه فرماندار شهرستان رشت به عنوان معین در این زمینه انتخاب شد، افزود: بیشتر صندوق‌های رأی سیار برای مناطق صعب العبور شهرستان‌های رودبار، تالش، شفت، رودسر، سیاهکل، رضوانشهر و لنگرود است.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه نیروی انسانی از تمام دستگاه‌های دولتی استان گیلان استعلام و نیروها معرفی شدند، بیان کرد: منابع اعتباری نیز در دو مرحله برای این منظور اختصاص یافت که توزیع شده است.

تنهایی به آموزش نیروهای انسانی نیز اشاره و تأکید کرد: تلاش شده کمترین خطا در حوزه اجرایی وجود داشته باشد و این وجه تمایز انتخابات امسال با انتخابات گذشته است.

کد مطلب 4858381

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