شرکت در انتخابات یک تکلیف اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پس از شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه امروز برای ملت ایران یک روز سرنوشت ساز است، اظهار کرد: ان شاالله مردم با حضور پرشور خود در این انتخابات برگ زرین دیگری را در تاریخ نظام اسلامی ایران رقم بزنند و موجب نا امیدی دشمن بشوند.

این استاد سطوح عالی حوزه با تأکید بر اینکه مردم به رشد فکری رسیده‌اند، گفت: مردم آگاه هستند که نباید نظام اسلامی و کشور را تنها بگذارند و در قبال نظام اسلامی حس مسئولیت دارند.

آیت الله مکارم شیرازی شرکت در انتخابات را یک وظیفه الهی دانست و افزود: همه باید برای انجام یک تکلیف اجتماعی در این انتخابات شرکت کنند تا انتخابات پرثمری را داشته باشیم.