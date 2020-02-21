به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن عاملی در حاشیه حضور در محل برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه اردبیل در جمع خبرنگاران عنوان کرد: انسجام و حضور پرشور و با بصیرت در پای صندوق‌های رأی و انتخاب افراد اصلح دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را مأیوس‌تر از همیشه خواهد کرد.

به گفته وی انتخاب مردم باعث خواهد شد تا به مدت چهار سال قانون گذاری و تصمیم گیری در خصوص حیثیت، آبرو، اخلاق، فرهنگ و مدنیت کشور در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و بایستی با دقت نظر افرادی شایسته و لایق را راهی مجلس کرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با تأکید بر اینکه نباید در صف دشمنان و منافقین قرار گرفت، تصریح کرد: در این برهه حساس و پیچ تاریخی نبایستی در خصوص انتخاب نمایندگان شایسته غفلت کرد.

به گفته عاملی مجلس قوی می‌تواند با یک طرح عالی و مناسب با شرایط خاص موجود، سبب برطرف سازی بسیاری از موانع، مشکلات و دغدغه‌های موجود شود و با توجه به اهمیت آن نباید در انتخاب نمایندگان غفلت کرد.

وی یادآور شد: آمریکا خود اقرار کرده که سیاست ما سیاست سلطه است اما سلطه خیرخواهانه؛ حال سوال اینجاست که چگونه سلطه‌ می‌تواند خیرخواهانه باشد؟

امام جمعه اردبیل حضور پرشور در انتخابات را باعث وارد آمدن تیری بر چشم دشمنان نظام دانست و تصریح کرد: ایران اسلامی همواره به دنبال استقلال و عزت ملت خود بوده و تقدیم ۲۲۰ هزار شهید نیز برای جلوگیری از زیر سلطه دشمنان رفتن بوده است.