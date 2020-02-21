تخلف محرزی از سوی نامزدهای انتخابات مجلس در همدان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر و تشکر از حضور مردم همدان در انتخابات، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، این مشارکت اجتماعی را یک جهاد عمومی دانست.

وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای را برای این دوره از انتخابات که با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده در نظر گرفته است.

فرماندار همدان با بیان اینکه در حوزه همدان فامنین ۳۵۲ شعبه اخذ رأی در حال فعالیت هستند عنوان کرد: ۵۵ نامزد در حوزه همدان فامنین مجاز رقابت دارند.

افشاری تصریح کرد: حدود ۷ هزار و ۴۰ نفر عوامل اجرایی، پشتیبانی و خدماتی در حوزه همدان فامنین مشغول به خدمات رسانی هستند تا شاهد خلق حماسه جدید باشیم.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش دادستان در حوزه همدان و فامنین تخلفات محرز و منتج به تشکیل پرونده با ادله قوی نداشته‌ایم و عمده تخلفات، تبلیغات پیش از شروع مهلت قانونی بود و در یک سری موارد نامزدها اتهاماتی به هم وارد می‌کردند که به دور از اخلاق بود.

افشاری با اشاره به اینکه نامزدهای انتخاباتی حوزه همدان فامنین، نسبت به سایر حوزه‌های انتخابیه حرکات و رفتار عاقلانه‌ای داشتند، توضیح داد: ۴ اکیپ ویژه در سطح استان همدان فعال هستند و هیچ تخلف محرزی از سوی نامزدها گزارش نشده و تنها با تذکر و هشدار مشکلات حل شده است.

فرماندار همدان همچنین با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در راستای حفظ سلامت مردم استفاده از اثرانگشت و استامپ را غیرضروری اعلام کرده است، افزود: خوشبختانه طی اعلام گزارش دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینای همدان تا کنون هیچ گزارش مثبتی مبنی بر وجود ویروس کرونا در همدان اعلام نشده است.

وی یادآور شد: در فرایند رأی‌گیری استفاده از دستگاه احراز هویت کافی بوده و نیازی به اثرانگشت نیست.

افشاری مطرح کرد: در شعبات اخذ رأی مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده برای بهداشت شهروندان وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه شمارش آرا پس از اتمام رأی‌گیری انجام می‌شود، اظهار کرد: شمارش آرا به صورت مقطعی اعلام نمی‌شود بلکه پس از اتمام رأی‌گیری در شعبات رأی به صورت مخفیانه شمارش و در نهایت کلیت آرا اعلام می‌شود.

فرماندار همدان در پایان اظهار کرد: با توجه به حضور پرشور مردم در حماسه انتخابات ممکن است که فرایند رأی‌گیری تمدید شود.