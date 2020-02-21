  1. استانها
  2. خوزستان
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۵۴

مردم خوزستان برای انتخاب ۱۸ نماینده پای صندوق رأی رفتند

مردم خوزستان برای انتخاب ۱۸ نماینده پای صندوق رأی رفتند

اهواز - مردم خوزستان همگام با سراسر کشور برای انتخاب ۱۸ نماینده خود در مجلس شورای اسلامی از صبح امروز پای صندوق‌های رأی رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان آغاز شد و از همان صبح شاهد تشکیل صف‌های رأی در حوزه‌های رأی گیری بودیم.

در انتخابات امسال در خوزستان سه میلیون و ۵۶۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. از این تعداد ۲۰۳ هزار نفر رأی اولی هستند.

در انتخابات دوم اسفند سه هزار و ۱۴۱ شعبه اخذ رأی در استان مستقر هستند که از این تعداد ۸۹۰ سیار و مابقی شعب ثابت است.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان با بیان اینکه از مجموع سه هزار و ۱۴۱ نفر شعب اخذ رأی، یک هزار و ۲۰۰ شعبه دارای افراد هیأت‌های اجرایی هفت نفر هستند اظهار کرد: تمامی مجریان انتخابات در سطوح مختلف آموزش‌های لازم را دیده‌اند و انتخابات از ساعت هشت صبح و تا ۱۰ ساعت بعد از آن ادامه دارد که با مجوز وزارت کشور این ساعت قابل تمدید است.

علی حسین حسین زاده بیان کرد: در انتخابات امسال احراز هویت رأی دهندگان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این سیستم به بانک اطلاعاتی ثبت و احوال و وزارت کشور متصل هستند و در مناطقی که میزان سرعت اینترنت پایین است احراز هویت به صورت آفلاین، رأی گیری انجام و در فرمانداری‌ها احراز هویت ثبت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر نامزد موفق به کسب ۲۰ درصد آرا انتخابات شود، پیروز انتخابات است، گفت: رأی دهندگان با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به شعب اخذ رأی مراجعه کنند و برای رأی دادن فقط به شماره ملی نیاز می‌باشد و تمامی تمهیدات انجام شده افرادی که شناسنامه ندارند ظرف یک تا ۲ ساعت برای آنها شناسنامه المثنی صادر شود.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان افزود: با تمامی تخلفات انتخاباتی برخورد می‌شود و در وهله اول به نمایندگان تذکر و در صورت تکرار و اصرار به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.

استان خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد و دارای ۱۴ حوزه انتخابیه اصلی، ۱۳ حوزه انتخابیه فرعی و ۴۰ بخشداری مستقل است.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ساعت ۸ صبح امروز همزمان با سراسر کشور در سه هزار و ۱۴۱ شعبه اخذ رأی خوزستان برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 4858394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها