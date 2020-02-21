مردم خوزستان برای انتخاب ۱۸ نماینده پای صندوق رأی رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان آغاز شد و از همان صبح شاهد تشکیل صف‌های رأی در حوزه‌های رأی گیری بودیم.

در انتخابات امسال در خوزستان سه میلیون و ۵۶۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. از این تعداد ۲۰۳ هزار نفر رأی اولی هستند.

در انتخابات دوم اسفند سه هزار و ۱۴۱ شعبه اخذ رأی در استان مستقر هستند که از این تعداد ۸۹۰ سیار و مابقی شعب ثابت است.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان با بیان اینکه از مجموع سه هزار و ۱۴۱ نفر شعب اخذ رأی، یک هزار و ۲۰۰ شعبه دارای افراد هیأت‌های اجرایی هفت نفر هستند اظهار کرد: تمامی مجریان انتخابات در سطوح مختلف آموزش‌های لازم را دیده‌اند و انتخابات از ساعت هشت صبح و تا ۱۰ ساعت بعد از آن ادامه دارد که با مجوز وزارت کشور این ساعت قابل تمدید است.

علی حسین حسین زاده بیان کرد: در انتخابات امسال احراز هویت رأی دهندگان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این سیستم به بانک اطلاعاتی ثبت و احوال و وزارت کشور متصل هستند و در مناطقی که میزان سرعت اینترنت پایین است احراز هویت به صورت آفلاین، رأی گیری انجام و در فرمانداری‌ها احراز هویت ثبت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هر نامزد موفق به کسب ۲۰ درصد آرا انتخابات شود، پیروز انتخابات است، گفت: رأی دهندگان با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به شعب اخذ رأی مراجعه کنند و برای رأی دادن فقط به شماره ملی نیاز می‌باشد و تمامی تمهیدات انجام شده افرادی که شناسنامه ندارند ظرف یک تا ۲ ساعت برای آنها شناسنامه المثنی صادر شود.

رئیس ستاد انتخابات خوزستان افزود: با تمامی تخلفات انتخاباتی برخورد می‌شود و در وهله اول به نمایندگان تذکر و در صورت تکرار و اصرار به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.

استان خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد و دارای ۱۴ حوزه انتخابیه اصلی، ۱۳ حوزه انتخابیه فرعی و ۴۰ بخشداری مستقل است.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ساعت ۸ صبح امروز همزمان با سراسر کشور در سه هزار و ۱۴۱ شعبه اخذ رأی خوزستان برگزار می‌شود.

