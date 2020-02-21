۱۴۰ هزار کرمانی رأی خود را به صندوق انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان صبح جمعه در جلسه ستاد انتخابات استان کرمان بیان داشت: ۹۹ درصد صندوق‌های اخذ رأی در استان به صورت آنلاین فعال هستند و یک درصد باقی مانده که آفلاین هستند گزارشات خود را برای ما ارسال کرده‌اند.

وی افزود: قریب به ۱۴۰ هزار نفر در استان تاکنون رأی داده‌اند که از این آمار ۸۱ هزار مرد و مابقی زن هستند.

رئیس کمیته بازرسی ستاد انتخابات گفت: نزدیک به هشت هزار نفر افراد رأی دهنده زیر ۲۵ سال و ۷۰ نفر بالای ۹۰ سال سن دارند.

دهقان بیان کرد: دو هزار و ۲۱۷ صندوق به صورت آنلاین مشغول به کار هستند و تاکنون مشکلی وجود نداشته است.

در این جلسه دادخدا سالاری، دادستان کرمان در خصوص سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی همچنان ادامه دارد، گفت: فضای مجازی به صورت مستمر توسط کارگروه نیروی انتظامی سپاه و شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی رصد می‌شود و در صورتی که تخلفات به صورت انبوه باشد با آن برخورد خواهد شد.

وی افزود: کنترل فضاهای اجتماعی کمی سخت است اما قطعاً در صورت مشاهده برخورد مقتضی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه تعدادی از متخلفان که خارج از ساعات تبلیغات فعال بودند احضار و تفهیم اتهام شدند.