به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب صبح امروز(جمعه) به منظور شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میاندوره‌ای خبرگان رهبری، با حضور در شعبه اخذ رأی مستقر در مسجد لرزاده تهران، رأی خود را به صندوق انداخت.

وی سپس در جمع خبرنگاران درخصوص میزان مشارکت مردم در انتخابات بیان کرد: هنوز صحبت در این خصوص زود است چون باید تا پایان روز صبر کرد ولی آن مقداری که در اخبار دیدیم مشارکت در سطح کشور خوب است.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب افزود: پیش بینی من از مشارکت مردم در انتخابات این است که مشارکت از دوره های قبل خیلی کمتر نیست و شاید نزدیک به دوره های قبل باشد.

حدادعادل در ارتباط با اهمیت این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از هر زمان دیگری راه ما در مقابله با آمریکا تمایز پیدا کرده است و در واقع حضور این ملت در انتخابات به معنای تایید راه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در طول دوران چهل و یک ساله گذشته ملت ایران است.

وی در رابطه با اتحاد اصولگرایان تصریح کرد: اتحاد همیشه برای هر جناحی ایجاد فرصت بیشتر می کند.

حدادعادل درباره تاثیر انتخابات در سیاست خارجی ایران گفت: اگر یک مجلس مقدار مستقل ایجاد شود دست ما را در سیاست خارجی قوی تر می‌کند. علاوه بر این حضور مردم در انتخابات به معنای اقتدار ملت ایران است. به معنای این است که نظام جمهوری اسلامی از پشتوانه مردمی برخوردار است و این دست ما را در سیاست خارجی بالا می‌برد.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب درباره تبلیغ رسانه های بیگانه مبنی بر عدم حضور مردم برای شرکت در انتخابات خاطرنشان کرد: مردم هوشیار هستند؛ قبل از انقلاب با حضور خود انقلاب را به پیروزی رساندند و بعد از انقلاب نیز با حضور خود انقلاب را حفظ می‌کنند چون به دست آوردن پیروزی مهم است اما حفظ آن دارای اهمیت بیشتری است.

وی تاکید کرد: مردم توجه دارند که با حضور خود پای صندوق‌های رای، به حفظ پیروزی به دست آمده کمک می‌کنند و این باعث می‌شود نظام با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی خود برابر فشار حداکثری اقتصادی مقاومت کند کمااینکه در چند سال گذشته نیز مقاومت کردیم و علت اصلی عصبانیت ترامپ و آمریکا این است که فشار حداکثری آنها اثری نکرده است.