سفر به دنیای باستان شناسی در هامبورگ

به گزارش خبرنگار مهر، موزه باستانشناسی هامبورگ یکی از محبوبترین مقاصد گردشگران خارجی است. موزهای که بزرگترین مجموعه از یافتههای دوران پیش از تاریخ را در خود جای داده است.
۱۲۰ سال از تأسیس موزه باستانشناسی هامبورگ میگذرد و هنوز این موزه یکی از محبوبترین مقاصد گردشگران آلمان است. موزه باستانشناسی هامبورگ با بیش از ۱.۵ میلیون شیء، بزرگترین مجموعه از یافتههای دوران پیش از تاریخ را در خود جای داده است. اشیا موزه باستانشناسی هامبورگ، شامل یافتههای باستانشناسی شهر هامبورگ، منطقه هامبورگ و شمال آلمان است. البته علاوه بر یافتههای شمال آلمان، گنجینههای بیشماری از سراسر جهان نیز در این موزه یافت میشود.
همچنین در این موزه، مجموعه عکسهایی از نمای ساختمانها، مردم و رویدادهای مهم منطقه هامبورگ به نمایش گذاشته شده که متعلق به اواخر قرن نوزدهم تا به امروز است. در بخش دیگری از این موزه، مجموعهای از نقشهها و نمودارهای گرافیکی مربوط به هامبورگ وجود دارد. همچنین اولین تصاویر گرفتهشده از مناطق شمالی آلمان در این موزه به نمایش گذاشته شده که مربوط به قرن شانزدهم میلادی است.
علاوه بر اینها، این موزه مجموعهای خاص از غنایم جنگی را نیز در خود جای داده است. در میان این غنایم، سپرهای جنگی و نشانهای سلطنتی نیز وجود دارد.
از سوی دیگر، کتابخانه موزه باستانشناسی هامبورگ، یکی از مهمترین کتابخانههای مرجع در زمینه باستانشناسی است. در این کتابخانه ۶۰ هزار جلد کتاب و ۱۵۰ جلد مجله در حوزه باستانشناسی وجود دارد. در کنار اینها، دورهها و کارگاههای آموزشی زیادی در حوزه باستانشناسی در این موزه برگزار میشود. این دورهها تنها برای بزرگسالان نیست، بلکه کودکان و نوجوانان نیز میتوانند در کارگاههای مخصوص خود شرکت کنند.
آنها با شرکت در این دوره با دنیای هیجانانگیز باستانشناسی آشنا میشوند و در طول تاریخ سفر میکنند. همچنین نمایشگاههای موقتی زیادی در محل موزه باستانشناسی هامبورگ برگزار میشود.
این گزارش توسط رایزنی فرهنگی ایران در آلمان تهیه و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده شد.
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