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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۲۲

اطلاعیه ستاد انتخابات کشور؛

مردم در ساعات اولیه به شعب اخذ رای مراجعه کنند

مردم در ساعات اولیه به شعب اخذ رای مراجعه کنند

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه‌ای از هموطنان خواست در ساعات اولیه به شعب اخذ رای مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: از هم میهنان عزیز تقاضا می‌شود در ساعات اولیه به شعب اخذ رأی مراجعه و از موکول کردن حضور خود در شعبه به ساعات پایانی به جهت ازدحام جمعیت خودداری نمایند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

با عنایت به اینکه تمامی شعب اخذ رأی در سراسر کشور از ساعت ۸ صبح آماده اخذ رأی از کلیه واجدین شرایط می‌باشند، لذا از هم میهنان عزیز تقاضا می‌شود در ساعات اولیه به شعب اخذ رأی مراجعه و از موکول کردن حضور خود در شعبه به ساعات پایانی به جهت ازدحام جمعیت خودداری نمایند.

کد مطلب 4858428

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