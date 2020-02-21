مردم در ساعات اولیه به شعب اخذ رای مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: از هم میهنان عزیز تقاضا می‌شود در ساعات اولیه به شعب اخذ رأی مراجعه و از موکول کردن حضور خود در شعبه به ساعات پایانی به جهت ازدحام جمعیت خودداری نمایند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

با عنایت به اینکه تمامی شعب اخذ رأی در سراسر کشور از ساعت ۸ صبح آماده اخذ رأی از کلیه واجدین شرایط می‌باشند، لذا از هم میهنان عزیز تقاضا می‌شود در ساعات اولیه به شعب اخذ رأی مراجعه و از موکول کردن حضور خود در شعبه به ساعات پایانی به جهت ازدحام جمعیت خودداری نمایند.