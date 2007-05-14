ساخت سایت بین المللی روئینگ افتخار بزرگی است

دبیرفدراسیون قایقرانی درگفتگو با مهرگفت: با دعوت فدراسیون ایران، " مت دراپر" رئیس سازمان جهانی روئینگ به ایران سفرکرده تا با بررسی شرایط ورزشکاران این رشته و سایتهای قایقرانی بتواند راهکارهای مناسبی را برای رشد آن به ما ارائه دهد.

وی با اشاره به اینکه عمر رشته روئینگ به یک سال هم نمی رسد اظهار داشت: این رشته جدید است و حتی دربین کشورهای منطقه نیزتازگی دارد. به همین دلیل نیاز به حمایت بیشتری از سوی مسئولین جهانی دارد. درکنار آن ایران تنها یک سایت قایقرانی استاندارد را در تهران دارد که با توجه به گستردگی رشته های قایقرانی این مکان در آینده پاسخگوی این تیمها نخواهد بود.

دبیر فدراسیون قایقرانی با اعلام اینکه فدراسیون ساخت اولین سایت بین المللی روئینگ را در برنامه های خود جای داده، گفت: ظرف دو روز آینده به همراه رئیس سازمان جهانی روئینگ به آذربایجان سفرخواهیم کرد تا با بررسی سد آبی این منطقه زمینه های لازم را برای ساخت این سایت فراهم کنیم. چنانچه بتوانیم این مرکز را راه اندازی کنیم افتخاربزرگی نصیب کشورمان خواهد شد به طوریکه درآن زمان به غیر از برگزاری تمامی اردوها و تمرینات، درسطح منطقه خاورمیانه هم تنها کشوری هستیم که چنین مجموعه ای را دراختیارگرفته ایم.

تیمورتاش افزود: درصورت برقراری این تعامل با فدراسیون جهانی و با مسئولین ایرانی مبلغی در حدود 10 تا 20 میلیارد ریال برای ساخت لاین های مسابقه و تمرین، تجهیزات فنی اعم از نور، بیلبوردها، اسکله و غیره نیاز داریم. درصورت مهیا شدن این شرایط فاز اجرایی این طرح از اواخرسال جاری استارت خورده و درسال آینده عملیات اجرایی آن به طورجدی شروع می شود.