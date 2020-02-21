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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۴۲

شهروز داداشیان مالک جدید باشگاه گل ریحان شد

شهروز داداشیان مالک جدید باشگاه گل ریحان شد

بعد از تغییر و تحولاتی که در باشگاه گل ریحان البرز ایجاد شد، داداشیان مالک جدید این باشگاه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل ریحان از تیم های خوب این فصل لیگ دسته اول کشور است که از شانس بالایی برای صعود به لیگ برتر برخوردار است. این تیم که در هفته های اخیر با مشکلاتی مواجه شده بود، مالکیتش به شهروز داداشیان که از قهرمانان سابق رشته های ورزشی می باشد، واگذار شد.

داداشیان پیش از این در رشته های ورزشی و بوکس فعالیت داشته و اخیراً نیز به عنوان حامی مالی مهدی خسروی بوکسور کولبری که بعد از انتشار عکس هایش شهرت یافت، فعالیت می کرد و این ورزشکار را روی رشته اش متمرکز نمود.

داداشیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید این خبر بیان داشت: به زودی شاهد تغییراتی در سطح این تیم از جمله نام آن خواهیم بود و امیدواریم با حمایت هایی که صورت می گیرد و همت بازیکنان و کادر فنی، در پایان فصل، این تیم یکی از دو تیم صعودکننده به لیگ برتر باشد.

یکی از تغییرات احتمالی، تغییر نام این باشگاه خواهد بود.

کد مطلب 4858430

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