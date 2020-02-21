به گزارش خبرنگار مهر، تایید رسمی وجود ویروس کرونا در ایران و درگذشت چند هموطن به خاطر این ویروس نگرانی‌هایی را در ارتباط با برگزاری مسابقات ورزشی و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها و سالن‌ها ایجاد کرده است.

در هفته پیش رو رقابت‌های لیگ برتر فوتبال و مسابقات مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال در پیش است.

در فوتسال، روز دوشنبه تیم های سن ایچ و گیتی پسند اصفهان در ساوه به مصاف هم می روند. همچنین تیم مس سونگون در ورامین میهمان تیم ستارگان است.

باتوجه به سرپوشیده بودن سالن های فوتسال و فراهم نبودن تهویه کامل و همچنین تراکم جمعیت روی سکوها به نظر می رسد حضور تماشاگران می تواند انتقال ویروس کرونا را در صورتی که حتی یک فرد آلوده باشد، شدت ببخشد. از سوی دیگر لغو مسابقات به خاطر فشردگی برنامه های تیم ملی قبل از جام ملت ها امکانپذیر نیست و شاید برگزاری مسابقات بدون تماشاگر بتواند بهترین راهکار برای جلوگیری از شیوع کروناویروس باشد.

البته نکته عجیب اینجاست که سازمان لیگ فوتسال هنوز هیچ دستورالعملی در این ارتباط دریافت نکرده است و منتظر بخشنامه های وزارت بهداشت است.

آرش جابری سرپرست سازمان لیگ در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است. این یک بحث ملی است و ابلاغیه وزارت بهداشت را می طلبد.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت و دولت باید ابتدا به وزارت ورزش اعلام کنند و سپس اگر بخشنامه ای هم وجود دارد، آنرا به فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال ارجاع بدهند ولی تا امروز (صبح جمعه) نامه ای به ما نرسیده است.