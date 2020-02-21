آرای مردم استان نخبه پرور یزد در رفع مشکلات استان اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق مسجد حظیره یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در چهل سال گذشته دشمن برنامه‌ریزی زیادی کرد تا حرکت ما را متوقف و نظام را با شکست مواجه کند حتی در این مسیر دست به جنایات بزرگی نیز زد اما همه آنها با حضور مردم در صحنه‌های مختلف ناکام ماند.

وی بیان کرد: رویکرد دشمن کاهش مشارکت مردم در انتخابات است تا اعلام کنند نظام پشتوانه مردمی خود را از دست داده و پیام مشارکت حداکثری در انتخابات، نمایش اتحاد و همدلی جامعه است و امروز که برای حضور در انتخابات وارد صف رأی دهندگان شدم، حضور در این صف برای من دلپذیر بود.

طالبی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا حتی آمریکا که مدعی دموکراسی است آمار مشارکت در انتخابات مختلف زیر ۵۰ درصد بوده اما آنان در خصوص نظام اسلامی دنبال القا ناکارآمدی و کاهش مشروعیت مردمی هستند که در این سال‌ها مردم با احساس مسئولیت پای آرمان‌ها خود مانده و نمایش شکوهمندی از مشارکت خود در صحنه‌های مختلف را رقم زده‌اند.

وی گفت: مردم در همه صحنه‌ها با عشق و علاقه حضور می‌یابند و در معادلات مختلف در خصوص ایران نتایج حضور مردم را می‌توان دید که مشارکت آنان نقشه‌های دشمن را خنثی می‌کند.

استاندار یزد اظهار امیدواری کرد: با رأی حداکثری مردم استان یزد به عنوان یکی از استان‌های نخبه پرور کشور، منتخبان توانمندی برگزیده شوند تا در مجلس از منافع استان دفاع و در رفع مشکلات کشور و یزد اثرگذار باشند.