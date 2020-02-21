حضور مردم در صحنه انتخابات نظام اسلامی را بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عالدین رستمی صبح امروز جمعه در هنگام رأی در یکی شعب اخذ رأی در شهرستان قروه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمی است که از ابتدای امر هم براساس تلاش‌ها و مجاهدت‌های مردم شکل گرفت.

به گفته وی این نظام یک نظامی است که برای دوام خود احتیاج به حضور مردم در همه صحنه‌ها دارد و همین حضور مردم در همه صحنه هاست که نظام را بیمه می‌کند.

رستمی یکی از مهمترین عرصه‌های حضور مردم را حضور در انتخابات دانست با بیان اینکه این حضور مردم است که معادلات عظیم جهانی را به هم می‌زند، افزود: دشمن دو نوع برنامه دارد یکی برای اینکه ببیند مردم چگونه حضور پیدا می‌کنند که اگر حضور ضعیف باشد برنامه دشمن قوی‌تر خواهد بود و دوم اینکه حضور مردم اگر قوی باشد قطعاً برنامه دشمن ضعیف‌تر خواهد بود.

وی در ادامه گفت که انتخابات جدای از اینکه با قانون گذاری و نظارت در تماس است با موجودیت نظام ارتباط دارد.

رستمی همچنین از مردم برای حضور در انتخابات دعوت کرد و خواستار شد که مردم حضور حداکثری داشته باشند و برای اینکه بتوانیم پاسدار خون شهدا باشیم و پاسدار خون شهید سلیمانی که امروز امنیت را در منطقه ایجاد کرده باید در درون هم کمک کار این روند بوده و قدردان خون شهدا باشیم.