به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رفیعی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام آثار تبلیغات انتخاباتی در اطراف شعب اخذ رأی باید امحاء شده باشد، اظهار داشت: بیانیه‌ها و اعلامیه‌هایی که از سوی صداوسیما اعلام می‌شود حکم ابلاغ کتبی را داشته و اجرای آن ضروری است.

رفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: اخذ رأی از افراد با اصل شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی انجام می‌شود و افراد باید حتماً شناسنامه را به همراه داشته باشند.

دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان از استفاده از دستگاه‌های احراز هویت الکترونیکی در شعب اخذ رأی خبرداد و تصریح کرد: این دستگاه‌ها کمک شایانی در تکمیل روند انتخابات می‌کنند و با وارد کردن شماره ملی افراد تمامی مشخصات فردی آنها به منظور احراز هویتشان به مسؤولان اخذ رأی در شعب ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های الکترونیکی احراز هویت افراد فوت شده یا رأی داده را شناسایی کرده و مانع تخلف در انتخابات می‌شود، اظهار داشت: این دستگاه‌ها سرعت عمل بسیار خوبی دارد و نیازی به ثبت اطلاعات اضافه ندارد و یک کمک بسیار خوب برای تسریع و افزایش دقت رأی گیری است.

رفیعی خاطرنشان کرد: تعیین درصد تعرفه‌ها، تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات، جنسیت و ایمنی انتخابات از طریق این دستگاه‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.