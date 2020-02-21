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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۵۷

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری :

حضور پرشور مردم در انتخابات مایه اقتدار کشور می شود

حضور پرشور مردم در انتخابات مایه اقتدار کشور می شود

زنجان-نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: حضور باشکوه مردم در انتخابات، اقتدار کشور را به دنبال دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حصور باشکوه و با عظمت مردم در پای صندوق‌های رای، مایه اقتدار کشور است.

وی افزود: اقتدار و صلابت باشکوه مردم در این انتخابات، دشمنان را ناامید و خشمگین می‌کند.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: حضور باشکوه مردم در انتخابات، زمینه‌ساز قدرت، اقتدار و پیشرفت آینده کشور است.

دولابی ابراز کرد: از مردم استان زنجان دعوت می‌کنم با حضور باشکوه در پای صندوق‌های رای، وحدت و اقتدار کشور خود را به دشمنان نشان دهند.

وی خاطرنشان کرد: مردم با حضور خود در پای صندوق‌های رای، حمایت خود را از ولایت‌فقیه و ارادت خود را به سردار شهید قاسم سلیمانی نشان می‌دهند.۵

کد مطلب 4858484

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