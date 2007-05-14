مسایل فقهی و حقوقی حجاب باید بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، آیت‌الله موسوی اردبیلی شامگاه یک‌شنبه در دیدار اعضای هم اندیشی حجاب با ایشان گفت : مسئله حجاب یکی از حساس‌ترین مسایل روز دنیا به حساب می‌آید و در کشور ما باید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد و همه بر نهادینه کردن این موضوع تأکید داشته باشند.



وی با اشاره طرح مبارزه با بدحجابی افزود : مبارزه با بدحجابی تنها با راه منطق اثر پذیر است و در این خصوص باید فرهنگ سازی جدی صورت گیرد.



آیت‌الله موسوی اردبیلی بر جدی‌تر عمل کردن مسئولان در ‌امر حجاب تاکید کرده و ادامه داد : برای عملی کردن این مسئله نباید از راه زور وارد عمل شد و تنها راه آن منطق است.



وی نقش دستگاه‌های فرهنگی کشور را بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت : مسئولان فرهنگی جامعه می‌توانند با فرهنگ ‌سازی مناسب در خصوص مسئله حجاب این موضوع را برای مخاطبان آن بازگو کنند.



آیت‌الله موسوی اردبیلی به نقشه‌های دشمنان در خصوص تبلیغات ضد فرهنگی در کشور اشاره کرد و نقش رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما و دیگر دستگاه‌های فرهنگی را در این زمینه موثر دانست .

