حضور و شرکت در انتخابات یک حق شرعی و مدنی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی در حاشیه حضور در حوزه انتخابیه مسجد جوادالائمه اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حق حاکمیت خاص خدای تبارک و تعالی هست و اوست که انسان را بر سرنوشت خودش حاکم کرده است.
وی با اشاره به اینکه روز انتخابات روزی است که انسان تعیین سرنوشت خودش را به ظهور میرساند، افزود: روز انتخابات یکی از روزهایی است که انسان با مشارکت در انتخابات به عنوان وسیلهای بر سرنوشت خودش حاکم باشد.
استاندار خوزستان تصریح کرد: حضور و شرکت در انتخابات یک حق شرعی و مدنی است و مردم برای تعیین سرنوشت خود باید مشارکت داشته باشند.
شریعتی اضافه کرد: وقتی مردم از این حق استفاده کنند یعنی در تعیین سرنوشت خود مؤثر بوده و به تبع در حفظ و صیانت از آن کوشا هستند.
وی عنوان کرد: امروز با حضور باشکوه مردم انتخابات برگزار شده و آنها از ساعتهای اولیه در صفوف حضور دارند تا برای حق تعیین سرنوشت خود پای صندوقهای رأی باشند.
وی یادآور شد: مردم نسبت به این حق و مشارکت در انتخابات حساسیت دارند و امید میرود متقابلاً ما هم بتوانیم امین خوبی برای برگزاری انتخابات و صیانت از آرای مردم باشیم.
استاندار خوزستان در پایان با اشاره به اینکه به آنچه نظر و انتخاب مردم است تمکین میکنیم، گفت: با تلاش بسیار در راستای حفظ سلامت و امنیت انتخابات اقدام و انشاءالله انتخابات با کمال آرامش در استان و کشور برگزار میشود.
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