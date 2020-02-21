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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۴۱

شور انتخاباتی گلستانی ها در فضای مجازی منعکس شد

شور انتخاباتی گلستانی ها در فضای مجازی منعکس شد

گرگان- شور و نشاط انتخاباتی گلستانی ها در فضای مجازی منعکس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شروع انتخابات در سراسر کشور، گلستان، نگارستان ایران هم جلوه ای از شکوه و حضور حماسی مردم در پای صندوق های رأی بود.

این شور و نشاط قبل از آغاز رسمی زمان رأی گیری شروع و مردم گلستان دقایقی قبل از باز شدن در شعب، در محل حاضر شده بودند.

اما این حضور در فضای مجازی هم نمود یافت و رأی دهندگان با گرفتن عکس و فیلم از خود، دیگران را به حضور حداکثری دعوت کردند.

کاربران ثانیه های حضور خود در شعب را در فضای مجازی به تصویر کشیده و با متن و هشتک هایی، همگان را به مشارکت در انتخابات تشویق کرده‌اند. 

رأی اولی ها گلستان هم حضور پررنگی داشتند و با شوق فراوان بعد از رأی دادن، با تصویر سردار سلیمانی عکس یادگاری گرفتند. 

امروز همه آمده بودند از پیر و جوان تا ثابت کنند که هرجا که پای نظام در میان باشد، پشت رهبری را خالی نخواهند کرد.

کد مطلب 4858541

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