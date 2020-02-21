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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۲۷

فرماندار اراک:

۸۰۰۰ نفر در شهرستان اراک در امر برگزاری انتخابات همکاری دارند

۸۰۰۰ نفر در شهرستان اراک در امر برگزاری انتخابات همکاری دارند

اراک- فرماندار شهرستان اراک گفت: ۸ هزار نفر در شهرستان اراک در امر برگزاری اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بختیاری صبح جمعه در نشست دیدار با اعضای هیأت اجرایی انتخابات استان مرکزی در اراک اظهار داشت: فرآیند اخذ رأی از ساعت هشت صبح امروز در سطح شعب حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب آغاز شده و ادامه دارد و توصیه می‌شود مردم در ساعات اولیه برای رأی دادن مراجعه کنند تا در نوبت عصر و ساعات پایانی رأی گیری شعب با ازدحام مواجه نشوند.

وی بیان کرد: ۴۸ نامزد در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب برای تصاحب ۲ کرسی بهارستان با هم رقابت دارند که ۱۲ نامزد زن و ۳۶ نفر مرد هستند.

بختیاری عنوان کرد: در این دوره از انتخابات ۳۱۴ شعبه اخذ رأی در این حوزه انتخابیه و در سطح شهر اراک و بخش‌های مرکزی، معصومیه و ساروق دایر شده و فرآیند رأی‌گیری برای روستاهای کوچک، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها و زندان‌ها از سوی شماری صندوق سیار صورت می‌گیرد.

فرماندار اراک خاطرنشان کرد: هشت هزار نیروی اجرایی، نظارتی، بازرس، نظامی و انتظامی، خدمت رسان و پشتیبان در امر برگزاری انتخابات شهرستان اراک حضور دارند.

وی توضیح داد: ثبت اثر انگشت رأی دهنده‌ها در فرآیند انتخابات در شعب اراک، کمیجان و خنداب الزامی نیست و مردم تنها با در دست داشتن شناسنامه و ارائه شماره ملی یا کارت ملی می‌توانند تعرفه رأی خود را در صندوق بیندازند.

کد مطلب 4858546

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