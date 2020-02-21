حضور ۹۸ نفر با سن بالای ۹۵ سال درپای صندوق های رای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی استان، علیار راستگو امروز در جریان بازدید نماینده ولی فقیه در استان از ستاد انتخاباتی گفت: تا این لحظه مشکلی از بابت تعرفه‌ها نداریم و خوشبختانه به دلیل کنترل آنلاین تمامی شعبه‌ها، هر کجا که تعرفه‌ها به اتمام برسد، به شکل آنلاین متوجه شده و بلافاصله تعرفه به شعبه ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: توجه به میزان رای‌ها در برخی رده‌های سنی بسیار جالب توجه است به گونه‌ای که تاکنون ۹۸ نفر از افراد دارای سن ۹۵ سال به بالا و همچنین دو هزار و ۳۴۵ نفر بین سنین ۸۵ الی ۹۵ به پای صندوق‌های رأی آمده اند.

راستگو افزود: همچنین در رده سنی ۱۸ الی ۲۵ سال به عنوان رده سنی جوان استان نیز در ساعات اولیه امروز ۲۷ هزار و ۱۰۰ نفر شرکت داشته اند.