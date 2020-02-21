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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۳۵

آیت‌الله علم‌الهدی:

شرکت در انتخابات یک واجب شرعی و یک حق است

شرکت در انتخابات یک واجب شرعی و یک حق است

مشهد - امام جمعه مشهد گفت:مردم بدانند که شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی و حق مسلم برای آنان است، لذا باید برای تعیین سرنوشت خود در انتخابات شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد پیش از ظهر امروز با حضور در مسجد بناها، پس از انداختن رأی خود در صندوق در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خوشبختانه با هیجان عمومی و استقبال خوبی از سوی مردم همراه بوده است. مردم نیز به عنوان حق خود و تکلیف شرعی که برای خود قائل هستند در انتخابات شرکت می‌کنند.

امام جمعه مشهد افزود: افرادی که متدین هستند نیز به عنوان یک واجب شرعی در انتخابات شرکت می‌کنند، همچنین کسانی هم که التزام دینی ندارند ولی یک ایرانی غیرتمند هستند باید بدانند که شرکت در انتخابات و مشارکت سیاسی برای آنها یک حقی است که اگر از آن استفاده نکنند دیگران از آن استفاده و برای آنها سرنوشت شأن را تعیین می‌کنند.

آیت الله علم الهدی ابراز کرد: امیدوارم مردم به نمایندگان حاذق، شجاع و مؤمن برای انتخابات مجلس و به افراد فقیه و مجتهد در مجلس خبرگان رهبری، رأی بدهند، چرا که مجلس خبرگان در تعیین سرنوشت رهبری مؤثر است. انشاالله با روی کارآمدن یک مجلس انقلابی مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم حل خواهد شد.

کد مطلب 4858550

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