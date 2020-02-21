۶ شعبه برای جمع آوری آرای واحدهای تولیدی قزوین پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان قزوین، حمید رضا خانپور با حضور در ستاد انتخابات استان قزوین در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی استان اظهار کرد: برای مشارکت گسترده همه گروهها در انتخابات تمهیدات لازم در شهرکهای صنعتی مهیا شده است.
وی افزود: در استان قزوین ۱۵ شهرک و نواحی صنعتی وجود دارد و با اطلاع رسانی در ماهها و روزهای گذشته مدیران شهرکهای صنعتی به عنوان نماینده فرماندار هستند تا بر نحوه رأی گیری و شرکت در انتخابات نظارت کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین یادآور شد: با پیش بینی شش شعبه سیار برای شهرکهای صنعتی در کاسپین یک و دو و آراسنج آرای کارگران و کارفرمایانی که در محل تولید هستند جمع آوری میشود تا خط تولید هم تعطیل نشود.
خانپور اظهار امیدواری کرد: با مشارکت همه گروهها بویژه کارگران و کارفرمایان و سرمایه گذاران انتخاباتی باشکوه برای تشکیل مجلسی کارآمد محقق شود.
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