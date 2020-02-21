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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۴۱

لحظاتی پیش؛

امام جمعه و فرماندار شادگان رأی خود را به صندوق انداختند

امام جمعه و فرماندار شادگان رأی خود را به صندوق انداختند

شادگان- لحظاتی پیش امام جمعه و فرماندار شادگان رأی خود را به صندوق اخذ رأی انداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش حجت الاسلام والمسلمین سید مجید شرفی امام جمعه و سعید حاجیان فرماندار شادگان با حضور در شعبه اخذ رأی شماره یک رأی خود را به صندوق انداختند.

امام جمعه شادگان پس از انداختن رأی خود به صندوق در جمع خبرنگاران گفت: حضور در انتخابات یک تکلیف شرعی و ملی است و همه با هم وظیفه داریم پیرو منویات مقام معظم رهبری در انتخابات حضور یافته و به وظیفه خود عمل کنیم.

وی افزود: هرچه حضور مردم در انتخابات پرشورتر باشد اقتدار نظام بیشتر خواهد بود.

حجت الاسلام شرفی ادامه داد: مردم در تعیین سرنوشت خود اثرگذارند و امروز ملت ایران با حضور در پای صندوق‌های أخذ رأی اثرگذاری خود را در نوشت کشور به رخ جهانیان خواهند کشید.

فرماندار حوزه انتخابیه شهرستان شادگان نیز در حاشیه انداختن رأی خود به صندوق أخذ رأی به خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم ایران اسلامی یک‌بار دیگر در روز ۲ اسفندماه با حضور و مشارکت خود در این حماسه عظیم سیاسی نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی ضمن بیان اینکه امروز ملت ایران یک‌بار دیگر اقتدار خود را به نمایش می‌گذارند، گفت: انتخابات امروز اقتدار ملت ایران را به نمایش گذاشته است.

حاجیان در پایان بیان کرد: ۲ هزار نفر در برگزاری انتخابات در شهرستان شادگان نقش دارند و رأی‌گیری در بیش از ۱۲۵ شعبه ثابت و سیار این شهرستان رأس ساعت ۸ امروز و هم‌زمان با سراسر کشور آغاز شده و در حال حاضر هم مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 4858564

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