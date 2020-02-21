خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: رأی گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ساعت هشت صبح امروز جمعه در استان لرستان آغاز شده، مردم از همان دقایق قبل از آغاز رأی گیری در شعب اخذ رأی حاضر شده و رأی خود را به صندوق انداختند.

حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

تب و تاب انتخابات در لرستان هر لحظه افزایش می‌یابد تا این شور و اشتیاق نوید بخش مشارکت گسترده مردم در دوم اسفند ماه و خلق حماسه بزرگ سیاسی باشد.

استان لرستان در حوزه‌های انتخابیه خرم آباد و چگنی، بروجرد و اشترینان، دورود و ازنا، کوهدشت و رومشکان، دلفان و سلسله، الیگودز و پلدختر را برگزار می‌کند تا تکلیف ۹ نماینده استان در مجلس شورای اسلامی مشخص شود.

آنچه حائز اهمیت است حضور و مشارکت حداکثری مردم در این دوره از انتخابات است چرا که انتخاب ۹ نماینده استان لرستان در مجلس شورای اسلامی نیازمند حضور و انتخاب آگاهانه مردم است.

حضور و مشارکت سلیقه‌های مختلف در این دور از انتخابات

یک دانشجوی خرم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر حضور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، عنوان کرد: دشمنان با هجمه‌های تبلیغاتی خود در پی این هستند که حضور مردم را کمرنگ نشان دهند.

وی با اشاره به حضور و مشارکت سلیقه‌های مختلف در این دور از انتخابات مجلس، تصریح کرد: مردم با حضور خود در صحنه بار دیگر ثابت خواهند کرد که پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

یکی از شهروندان بروجردی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه من رأی می‌دهم تا ثابت کنم که دوشا دوش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین مردم ولایت مدار استان لرستان و شهرستان بروجرد هستم، گفت: رأی دادن وظیفه شرعی و ملی همه ما است.

یک شهروند پلدختری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه من در عرصه انتخابات مجلس حضور پیدا کرده‌ام تا در تصمیم گیری های کشور تأثیر گذار باشد، گفت: با وجود همه مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد اما مردم تا پای جان از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان دفاع خواهند کرد.

پیش‌بینی ۱۴۸۹ شعبه اخذ رأی

محمود ثمینی رئیس ستاد انتخابات لرستان با اشاره به اینکه هزار و ۴۸۹ شعبه اخذ رأی در سطح استان پیش بینی شده است، عنوان کرد: در این شعب اخذ رأی، عوامل اجرایی، انتظامی، بازرس و هیئت نظارت مستقر هستند و به جز تعداد اعضای هیئت نظارت، حدود ۱۰ هزار و ۱۱۱ نفر عوامل اجرایی شعب اخذ رأی در سطح استان داریم.

رئیس ستاد انتخابات لرستان، گفت: همچنین هزار و ۵۶۳ بازرس، سربازرس، بازرس ویژه و… در سطح شعب اخذ رأی مستقر هستند.

ثمینی، تصریح کرد: در مجموع بیش از پنج هزار و ۵۰۰ نفر از عوامل انتظامی و امنیت در شعب اخذ رأی در برقراری نظم و امنیت شعب اخذ رأی فعال خواهند بود و تمام شرایط و بستر برای برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد، قانونمند و با نشاط تا کنون فراهم کرده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بر اساس سرشماری سال ۹۵، جمعیت لرستان یک میلیون و ۷۶۰ هزار و ۶۴۹ نفر اعلام شده است، گفت: از این میزان یک میلیون و ۴۸۰ هزار و ۶۴۴ نفر واجد شرایط برای حضور در انتخابات شناخته شده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان، افزود: از این میزان ۶۸ هزار و ۴۳۸ نفر جز رأی اولی‌های لرستان هستند و برای اولین بار به طور قانونی می‌توانند پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و در استان رأی خود را به صندوق بیاندازند.

مردم لرستان امروز در حال خلق حماسه‌ای جدید هستند

سید موسی خادمی استاندار لرستان نیز با اشاره به اینکه مردم لرستان امروز در حال خلق حماسه‌ای جدید هستند، اظهار داشت: خوشبختانه کار سخت و سنگین انتخابات که از چندین ماه پیش آغاز شده بود، به خوبی در استان شکل گرفته و امروز به مراحل نهایی خود می‌رسید.

وی با بیان اینکه شروع کار شروع عالی بوده است و در همان ساعت ۸ صبح تقریباً همه شعب به شبکه وصل شدند، تصریح کرد: در چند روستا به دنبال بارش برف و باران شعب دیر تر به شبکه متصل شدند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه چند نقطه خاص وجود دارد که با بالگرد صندوق را می‌رسانیم، افزود: الان بالگرد در استان مستقر است و صندوق‌ها را به این نقاط می‌رساند.

وی یادآور شد: در بیش از ۹۷ درصد شعب اخذ رأی استان ارتباط آن لاین وصل شده است.

به مردم توصیه می‌کنم در ساعاتی که شعب خلوت است مراجعه کنند

خادمی با بیان اینکه به مردم توصیه می‌کنم در ساعاتی که شعب خلوت است مراجعه کنند چون ممکن است بحث تمدید زمان رأی گیری را نداشته باشیم، تصریح کرد: از مردم می‌خواهم مراقب باشند اگر افرادی در اطراف شعب کارهای تخلف انجام می‌دهند یا نظم را به هم می‌زنند گزارش دهند.

وی با تاکید بر اینکه گشت‌های مستمری در اطراف شعب داریم و برای امنیت انتخابات همه امکانات را فراهم کرده‌ایم، افزود: امنیت برهم زنندگان نظم و امنیت دچار مشکل است و هرکس بخواهد اختلالی ایجاد کند برخورد جدی خواهد شد.

استاندار لرستان یادآور شد: نیروهای انتظامی در همه شعب حضور دارند و مردم اطمینان خاطر داشته باشند.