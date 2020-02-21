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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۴۳

رئیس شورای نگهبان استان زنجان خبر داد:

اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم در زنجان

اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم در زنجان

زنجان-رئیس شورای نگهبان استان زنجان گفت: همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در زنجان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزاخانی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، گفت: بیش از ۳۲۰۰ نفر از اعضای شورای نگهبان در روند برگزاری انتخابات امسال مشارکت دارند.

وی اظهار کرد: مشکلی در خصوص روند برگزاری انتخابات در استان وجود ندارد و امنیت لازم در این زمینه برقرار است.

رئیس شورای نگهبان استان زنجان یادآور شد: از مردم ولایی استان دعوت می‌شود رای خود را به دقایق آخر موکول نکنند.

میرزاپور خاطرنشان کرد: همه تمهیدات لازم برای داشتن انتخاباتی سالم در استان فراهم شده است و عوامل ناظر انتخاباتی بیش از ۴۶ ساعت در این زمینه آموزش طی کردند.

کد مطلب 4858575

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