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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۰۲

امام جمعه ارومیه:

مردم با همه توان پای صندوق های رای حاضر شوند

مردم با همه توان پای صندوق های رای حاضر شوند

ارومیه – نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه بر مشارکت حداکثری در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی پیش از ظهر جمعه پس از شرکت در انتخابات با حضور در جمع خبرنگاران اظهارکرد: حضور پرشور در این دوره از انتخابات، وظیفه‌ای شرعی و ملی است و مردم نیز باید با همه توان در آن حاضر باشند.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات مجلس عنوان کرد: ملت بزرگوار ایران اسلامی در انتخابات امروز، اقتدار نظام و قدرت سیاسی کشور را بار دیگر به نمایش می‌گذارند.

امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: مردم عزیز ایران همواره بصیر و بینا بوده و در همه مقاطع که نیاز به حضور وجود داشته باشند، حاضر بوده و ولایتمداری خود را نشان داده‌اند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره شکوه حماسه تشییع پیکر سردار سلیمانی و حماسه حضور مردم در راهیپمایی ۲۲ بهمن ماه تاکید کرد: مردم با خلق حماسه در انتخابات این اقتدار و عظمت ایران را تکمیل کرده وجواب قاطعی به دشمنان دهند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه با حضور در مسجد قائم ارومیه، رأی خود را در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صندوق انداخت.

کد مطلب 4858578

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